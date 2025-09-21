Получивший подарок от Shaman Дык Фук в шоке от победы на Интервидении
Дык Фук и Ярослав Дронов. Обложка © Telegram / SHAMAN
Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом Shaman, поздравил с победой на Интервидении вьетнамского исполнителя Дык Фука. Перед конкурсом артисты обменялись подарками: Shaman вручил коллеге мерч «Победы», а сам получил вьетнамский национальный головной убор.
Shaman вручил подарки Дык Фуку и поздравил коллегу с победой на Интервидении. Видео © Telegram / SHAMAN
«Символично получилось. Сегодня перед конкурсом обменялись с Дык Фуком подарками – я ему подарил мерч «Победы». Я как чувствовал! Поздравляю с победой!» – написал Shaman в соцсетях.
Победитель Интервидения признался, что не ожидал такого успеха. Дык Фук отметил, что для него это стало и шоком, и большим шагом в карьере.
«Для меня это большая честь... Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьёзный шаг в карьере», – сказал он после шоу.
Ранее Life.ru писал, что Shaman удивил зрителей просьбой не ставить ему оценки на Интервидении. Артист подчеркнул, что сама встреча талантливых музыкантов в России уже стала победой. Он признался, что счастлив быть частью конкурса, где уважают и берегут культуру каждой страны. После выступления Ярослав получил поцелуй от Екатерины Мизулиной.