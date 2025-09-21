Стал известен победитель конкурса Интервидение, который прошёл в России
Победителем Интервидения стал певец из Вьетнама Дык Фук
Дык Фук. Обложка © ТАСС/Михаил Терещенко
Победителем музыкального конкурса Интервидение, который проходил в Москве, стал представитель Вьетнама Дык Фук. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Вторыми стали музыканты из Кыргызстана The Nomad Trio, замкнул тройку призёров представитель Катара Дану Аль-Мир.
В 2026 году международный конкурс Интервидение состоится в Саудовской Аравии.
Напомним, исполнитель от России Shaman после выступления попросил жюри не оценивать его. По его словам, для нашей страны сама организация конкурса уже стала победой. Артист заявил, что гостеприимство важнее кубков и регалий, поэтому его выступление должно остаться вне конкурса.