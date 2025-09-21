Стал известен победитель конкурса Интервидение, который прошёл в России

Победителем музыкального конкурса Интервидение, который проходил в Москве, стал представитель Вьетнама Дык Фук. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Напомним, исполнитель от России Shaman после выступления попросил жюри не оценивать его. По его словам, для нашей страны сама организация конкурса уже стала победой. Артист заявил, что гостеприимство важнее кубков и регалий, поэтому его выступление должно остаться вне конкурса.