Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 19:47

Пелагея выделила этническую основу конкурса Интервидение

Пелагея. Обложка © Telegram / ПЕЛАГЕЯ

Пелагея. Обложка © Telegram / ПЕЛАГЕЯ

Посол международного музыкального конкурса Интервидение Пелагея заявила, что проект выделяется тем, что большинство песен стран-участниц содержит этнические мотивы. Она сделала это заявление на красной дорожке конкурса.

Посол Интервидения Пелагея рассказала об этнической составляющей конкурса. Видео © Life.ru

«Я могу выделить этническую составляющую конкурса. Почти все произведения, которые я слышала, написаны в этно-стиле», — сказала она.

Пелагея считает, что этнические элементы отличают этот конкурс от других. Она отметила, что Интервидение уделяет большое внимание рассказу об истории государств. Таким образом, зрители через песни могут понять культуру участников.

Певица также добавила, что как посол конкурса уже ознакомилась с выступлениями участников. Ей особенно понравились номера Бразилии и Узбекистана.

Зрители Интервидения хором спели песню Матушка перед финалом конкурса
Зрители Интервидения хором спели песню Матушка перед финалом конкурса

Финал конкурса Интервидение проходит на площадке Live Арена в Москве. Это мероприятие уже удивило зрителей: заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление. По его словам, Россия уже победила, потому что все участники приехали в гости.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • «Интервидение»
  • Пелагея (Пелагея Телегина, певица)
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar