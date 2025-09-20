Пелагея выделила этническую основу конкурса Интервидение

Посол международного музыкального конкурса Интервидение Пелагея заявила, что проект выделяется тем, что большинство песен стран-участниц содержит этнические мотивы. Она сделала это заявление на красной дорожке конкурса.

Посол Интервидения Пелагея рассказала об этнической составляющей конкурса. Видео © Life.ru

«Я могу выделить этническую составляющую конкурса. Почти все произведения, которые я слышала, написаны в этно-стиле», — сказала она.

Пелагея считает, что этнические элементы отличают этот конкурс от других. Она отметила, что Интервидение уделяет большое внимание рассказу об истории государств. Таким образом, зрители через песни могут понять культуру участников.

Певица также добавила, что как посол конкурса уже ознакомилась с выступлениями участников. Ей особенно понравились номера Бразилии и Узбекистана.