20 сентября, 18:29

Зрители Интервидения хором спели песню Матушка перед финалом конкурса

Обложка © ТАСС / Булкин Сергей

Публика международного музыкального конкурса «Интервидение» всем залом спела популярную российскую песню «Матушка» Татьяны Куртуковой в ожидании старта финального шоу. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Зал дружно подпевал знакомому хиту, многие зрители размахивали флагами своих стран. Это создало в концертном зале Live Арены особую атмосферу единства.

Напомним, что более 20 стран принимают участие в конкурсе Интервидение. Заявки на участие подали такие страны, как Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия и США. Россию на конкурсе представляет SHAMAN (Ярослав Дронов).

Александра Мышляева
