Зрители Интервидения хором спели песню Матушка перед финалом конкурса
Обложка © ТАСС / Булкин Сергей
Публика международного музыкального конкурса «Интервидение» всем залом спела популярную российскую песню «Матушка» Татьяны Куртуковой в ожидании старта финального шоу. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Зал дружно подпевал знакомому хиту, многие зрители размахивали флагами своих стран. Это создало в концертном зале Live Арены особую атмосферу единства.
Напомним, что более 20 стран принимают участие в конкурсе Интервидение. Заявки на участие подали такие страны, как Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия и США. Россию на конкурсе представляет SHAMAN (Ярослав Дронов).