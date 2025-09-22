Фадеев назвал неожиданностью отказ Shaman от оценок жюри на Интервидении
Обложка © Telegram / Макс Фадеев, SHAMAN
Музыкальный продюсер Максим Фадеев удивился отказу Shaman (Ярослав Дронов) попросить жюри Интервидения не оценивать его выступление. Своим мнением автор песни «Прямо по сердцу»поделился в социальных сетях.
«Про отказ Ярослава от оценок жюри — для меня это стало неожиданностью, так как я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашённой звезды», — написал Фадеев.
Напомним, 20 сентября состоялся международный музыкальный конкурс Интервидение. В нём приняли участие исполнители из более чем 20 стран. Россию представлял певец Shaman (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу». Артист попросил жюри не оценивать его выступление. Победителем конкурса по итогам голосования стал представитель Вьетнама — Дык Фук. В следующем году конкурс пройдёт в Саудовской Аравии.