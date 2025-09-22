Фадеев назвал неожиданностью отказ Shaman от оценок жюри на Интервидении

Музыкальный продюсер Максим Фадеев удивился отказу Shaman (Ярослав Дронов) попросить жюри Интервидения не оценивать его выступление. Своим мнением автор песни «Прямо по сердцу»поделился в социальных сетях.

«Про отказ Ярослава от оценок жюри — для меня это стало неожиданностью, так как я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашённой звезды», — написал Фадеев.