Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 сентября, 04:29

Швыдкой рассказал, почему Shaman снял кандидатуру на «Интервидении»

Обложка © Telegram / SHAMAN

Отказ от оценки жюри на конкурсе «Интервидение» продемонстрировал благородство и «духовное здоровье» певца Ярослава Дронова, известного как Shaman. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он подчеркнул, что результаты подобных конкурсов всегда частично зависят от атмосферы страны и реакции аудитории. По мнению Швыдкого, несмотря на возможное восприятие шага как нарушения правил, жизненный опыт ценнее формальных норм.

«Думаю, что такой шаг со стороны исполнителя, который понимал, что он имеет очень большие шансы на победу, свидетельствует о его духовном здоровье», — считает спецпредставитель.

Напомним, ранее Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на «Интервидении». По его словам, Россия уже победила, так как все участники посетили страну. Певец добавил, что счастлив быть на сцене в окружении талантливых людей из разных стран. Особенность конкурса заключается в том, что в нём берегут и ценят культуру каждой страны.

Тимур Хингеев
