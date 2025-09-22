Швыдкой рассказал, почему Shaman снял кандидатуру на «Интервидении»

Отказ от оценки жюри на конкурсе «Интервидение» продемонстрировал благородство и «духовное здоровье» певца Ярослава Дронова, известного как Shaman. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он подчеркнул, что результаты подобных конкурсов всегда частично зависят от атмосферы страны и реакции аудитории. По мнению Швыдкого, несмотря на возможное восприятие шага как нарушения правил, жизненный опыт ценнее формальных норм.

«Думаю, что такой шаг со стороны исполнителя, который понимал, что он имеет очень большие шансы на победу, свидетельствует о его духовном здоровье», — считает спецпредставитель.