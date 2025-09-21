Бузова назвала победителя Интервидения лапочкой
Ольга Бузова высказалась о победителе Интервидения — вьетнамском певце Дык Фуке
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Михаил Терещенко
Ольга Бузова прокомментировала завершившийся минувшей ночью в России конкурс Интервидение, поздравив победителя — вьетнамца Дык Фука. В своём телеграм-канале артистка записала видео на фоне экрана с трансляцией конкурса.
Ольга Бузова про Интервидение. Видео © Telegram / Бузова
«С победой! Что-то я пропустила, видимо, это выступление, хотя смотрела всё внимательно. В любом случае, победителей никогда не судят. Поздравляем, лапочка!», — говорится в сообщении.
Продюсер Яна Рудковская также поделилась впечатлениями, особенно отметив представителей Кыргызстана — трио NOMAD, занявшее второе место. По словам супруги Евгения Плющенко, ей больше всего запало в душу данное трио.
Напомним, 20 сентября состоялся международный музыкальный конкурс Интервидение. В нём приняли участие исполнители из более чем 20 стран. Россию представлял певец Ярослав Дронов с песней «Прямо по сердцу». Артист попросил жюри не оценивать его выступление. Победителем конкурса по итогам голосования стал представитель Вьетнама — Дык Фук.