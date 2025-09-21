Интервидение
21 сентября, 15:15

Бузова назвала победителя Интервидения лапочкой

Ольга Бузова высказалась о победителе Интервидения — вьетнамском певце Дык Фуке

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Михаил Терещенко

Ольга Бузова прокомментировала завершившийся минувшей ночью в России конкурс Интервидение, поздравив победителя — вьетнамца Дык Фука. В своём телеграм-канале артистка записала видео на фоне экрана с трансляцией конкурса.

Ольга Бузова про Интервидение. Видео © Telegram / Бузова

«С победой! Что-то я пропустила, видимо, это выступление, хотя смотрела всё внимательно. В любом случае, победителей никогда не судят. Поздравляем, лапочка!», — говорится в сообщении.

Продюсер Яна Рудковская также поделилась впечатлениями, особенно отметив представителей Кыргызстана — трио NOMAD, занявшее второе место. По словам супруги Евгения Плющенко, ей больше всего запало в душу данное трио.

Бузова призналась, что хочет выступить на Интервидении в следующем году
Напомним, 20 сентября состоялся международный музыкальный конкурс Интервидение. В нём приняли участие исполнители из более чем 20 стран. Россию представлял певец Ярослав Дронов с песней «Прямо по сердцу». Артист попросил жюри не оценивать его выступление. Победителем конкурса по итогам голосования стал представитель Вьетнама — Дык Фук.

