«Божий путь посередине»: Цыганова объяснила поступок Shaman на Интервидении

Певица Вика Цыганова в новом выпуске шоу «Дайте сказать» подробно высказалась о поступке артиста Shaman (Ярослава Дронова), который во время выступления на конкурсе Интервидение попросил жюри не оценивать его номер. Исполнительница поделилась многолетними наблюдениями за творческим становлением Дронова и предложила философское осмысление его жеста.

Цыганова раскрыла неизвестные ранее детали их творческого взаимодействия, рассказав, что несколько лет назад предлагала Дронову исполнить песню, специально написанную для неё французским композитором Дидье Маруани. По словам певицы, эта композиция, стилистически перекликающаяся с «Половецкими плясками» из оперы «Князь Игорь», требовала выдающихся вокальных данных, которые она признала у Shaman. Однако сотрудничеству не суждено было состояться, поскольку артист выбрал путь создания собственного материала.

«Я же по своей профессии не певица, я драматическая актриса, у меня природно поставленный голос, и моя интерпретация — она больше актёрская подача такого прямого белого вокала, как говорят, опять же, в шоу-бизнесе. Вот и я хотела предложить тогда Ярославу эту песню спеть. Она до сих пор у меня лежит, она как раз напоминает немножечко половецкую эту песню», — заявила Цыганова.

Комментируя призыв Дронова не оценивать его выступление на Интервидении, исполнительница поделилась личным опытом переживания стремительного взлёта в карьере, вспомнив гастроли по республикам СССР с группой «Ласковый май» и последовавший период творческого переосмысления. Она отметила, что предупреждала Дронова о неизбежных сложностях, которые сопровождают масштабный успех, включая необходимость «возвращения на землю» после периода «медных труб».

«Его участие в Интервидении было объяснимым, понятным людям, почему Шаман представляет нашу страну. Но вот этот его поступок, что он снялся с комментарием о том, что Россия уже и так победила. То, что он сказал, с одной стороны, я могу понять, потому что он представитель своей страны», — подчеркнула артистка.

С одной стороны, Цыганова признала логику его жеста как представителя РФ. С другой стороны, певица предложила метафору «божьего пути посередине», указав, что в современных условиях особенно ценно умение находить баланс между крайними позициями. Полный выпуск интервью доступен по ссылке.

Напомним, что международный музыкальный конкурс Интервидение состоялся 20 сентября при участии артистов из более чем 20 стран мира. Как ранее сообщалось, Россию на мероприятии представлял певец Shaman с композицией «Прямо по сердцу». Исполнитель обратился к членам жюри с просьбой не оценивать его выступление, мотивировав это особыми принципами гостеприимства. По итогам голосования победителем конкурса был признан вьетнамский певец Дык Фук.