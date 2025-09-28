«Был героем своего времени»: Цыганова назвала Круга голосом эпохи и высказалась о попытках запретов

Певица Вика Цыганова стала гостьей нового выпуска шоу «Дайте сказать». В беседе с ведущими исполнительница высказалась о недавнем общественном резонансе и попытках запрета песен Михаила Круга и группы «Сектор газа», которые, по её словам, основаны на фейковых сообщениях. Цыганова считает, что такая ситуация является отвлечением общества от важных проблем, в частности — от конфликта и текущей ситуации в стране.

Признавая, что в современной музыке часто присутствует мат и жаргон, она подчеркнула, что не припоминает, чтобы Михаил Круг использовал подобные приёмы, в отличие от других артистов. Вика отметила, что в традиционной православной стране существуют определённые моральные рамки и ограничения, которые помогают человеку оставаться человеком.

Объясняя своё активное позиционирование в защиту творчества Круга и своих поклонников, Цыганова заявила, что это не агрессия, а неравнодушие: «Орудие дьявола — это ложь, и она очень искусно умеет смешивать одно и другое». Она также рассказала, что последний альбом Михаила Круга писал её муж, и певец тогда стремился создать что-то душевное и духовное.

«Он пришёл к моему мужу и сказал: Вадим, напиши мне песни, я очень хочу написать что-то такое душевное, духовное такое. Мы не знали в тот момент, что Миша уже тогда отдавал деньги на покрытые золотом купола в Твери. Понимаете, это всё так за кадром остаётся, за историей жизни. И сегодня, понимаете, когда люди воюют, и многие выросли на его творчестве, зачем поднимать вот эту общественную волну вообще? Это и бороться с человеком, который уже не может ничего ответить. Царствие ему небесное. Его уже нет», — высказалась исполнительница.

Вика подчеркнула: многие выросли на творчестве Круга, поэтому поднимать волну запретов и критики в отношении его наследия, когда самого артиста уже нет, — неуместно и несправедливо. Цыганова отметила, что песня «Приходите в мой дом», которую они исполняют вместе, живёт уже 25 лет и является частью культурного наследия, что со временем только станет очевиднее.

«Миша был героем своего времени, человеком, который в этот период озвучивал и характеризовал эпоху своей песней», — считает певица.

Она подчеркнула, что «сказки» о том, что песни Круга негативно влияют на детей, — это заблуждение, а вместо запретов лучше направлять молодёжь к изучению истории и духовных традиций. Вика добавила, что истинные ценности передаются через сердце, а не только через правила и запреты, и привела пример своего детства, когда отец читал ей стихи — память о его голосе остаётся с ней и спустя 20 лет.

В завершение Цыганова поддержала инициативу признания творчества Михаила Круга культурным достоянием России и призвала уважать его наследие, особенно в трудное для страны время. Полный выпуск интервью доступен по ссылке.

Ранее Цыганова обрушилась с жёсткой критикой на Аллу Пугачёву после её интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Цыганова заявила, что Примадонна «сбежала из России из-за вседозволенности народа» и «наговорила минимум на десять иноагентских статусов».

