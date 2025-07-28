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Регион
28 июля, 12:54

«Батюшка благословлял»: Вика Цыганова захотела уйти в монастырь

Певица Вика Цыганова заявила о желании уйти в монастырь

Вика Цыганова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / vika.tsyganova63

Вика Цыганова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / vika.tsyganova63

Популярная российская исполнительница в жанре шансон Вика Цыганова заявила о желании уйти в монастырь. Она подчеркнула, что уже получила благословение от священника, однако отправится в духовную обитель, когда придёт время. А пока что певица намерена жить мирской жизнью.

«Нас батюшка благословлял пойти вместе с мужем, но когда придёт срок по возрасту. Я ещё собираюсь работать в миру — это тоже благое дело», — подчеркнула Цыганова в интервью изданию «Абзац».

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Ранее Цыганова проехалась по Пугачёвой и негативно высказалась о Лорак. Шоумена Урганта певица обвинила в нападках на Россию. А ещё она возмутилась возвращением Козловского на российскою сцену.

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Борис Эльфанд
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