«Батюшка благословлял»: Вика Цыганова захотела уйти в монастырь
Певица Вика Цыганова заявила о желании уйти в монастырь
Вика Цыганова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / vika.tsyganova63
Популярная российская исполнительница в жанре шансон Вика Цыганова заявила о желании уйти в монастырь. Она подчеркнула, что уже получила благословение от священника, однако отправится в духовную обитель, когда придёт время. А пока что певица намерена жить мирской жизнью.
«Нас батюшка благословлял пойти вместе с мужем, но когда придёт срок по возрасту. Я ещё собираюсь работать в миру — это тоже благое дело», — подчеркнула Цыганова в интервью изданию «Абзац».
Ранее Цыганова проехалась по Пугачёвой и негативно высказалась о Лорак. Шоумена Урганта певица обвинила в нападках на Россию. А ещё она возмутилась возвращением Козловского на российскою сцену.