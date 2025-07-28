«Батюшка благословлял»: Вика Цыганова захотела уйти в монастырь

Популярная российская исполнительница в жанре шансон Вика Цыганова заявила о желании уйти в монастырь. Она подчеркнула, что уже получила благословение от священника, однако отправится в духовную обитель, когда придёт время. А пока что певица намерена жить мирской жизнью.