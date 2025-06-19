«Дно пробито»: Цыганова высказалась о Лорак после получения российского гражданства
Вика Цыганова: Ани Лорак не будет отказываться от украинского гражданства
Ани Лорак и Вика Цыганова. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов, Вадим Тараканов
Певица Вика Цыганова прокомментировала сообщения о получении российского гражданства украинской артисткой Ани Лорак. Исполнительница хита «Русская водка» напомнила, что в 2023 году активисты уже пытались добиться выдворения Лорак из России за поддержку Украины.
Цыганова заявила, что в апреле звезда, родом из Кицмана на западе Украины, тайно посетила посольство своей страны в Грузии или Армении, чтобы поменять паспорт Незалежной. Певица также отметила, что Лорак живёт и зарабатывает в России с 2014 года, однако не собирается отказываться от украинского гражданства.
«После выдачи паспорта Ревве, кажется, что дно пробито и ниже падать уже некуда, а тут такие новости. <...> Она живёт и зарабатывает в России с 2014 года, но отказываться от украинского гражданства, похоже, не собирается», — написала Цыганова в своём блоге.
Несмотря на явное недовольство граждан, ей тайно выдали российское гражданство. Цыганова выразила недоумение: как такое возможно и зачем стране нужны подобные люди? Она отметила, что артистка никогда не выражала поддержку СВО и российскому народу, а в 2023 году неожиданно опубликовала антивоенный пост на украинском языке. По словам Цыгановой, Лорак собирала средства для ВСУ, организуя благотворительные концерты, где якобы направляла вырученные деньги на гуманитарную помощь.
Ранее Life.ru сообщал, что Ани Лорак попала в базу украинского «Миротворца» после того, как получила гражданство РФ. Там она обозначена как лицо, которое подлежит немедленному задержанию и передаче украинским или натовским правоохранителям.