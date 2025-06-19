«Дно пробито»: Цыганова высказалась о Лорак после получения российского гражданства

Певица Вика Цыганова прокомментировала сообщения о получении российского гражданства украинской артисткой Ани Лорак. Исполнительница хита «Русская водка» напомнила, что в 2023 году активисты уже пытались добиться выдворения Лорак из России за поддержку Украины.

Цыганова заявила, что в апреле звезда, родом из Кицмана на западе Украины, тайно посетила посольство своей страны в Грузии или Армении, чтобы поменять паспорт Незалежной. Певица также отметила, что Лорак живёт и зарабатывает в России с 2014 года, однако не собирается отказываться от украинского гражданства.

«После выдачи паспорта Ревве, кажется, что дно пробито и ниже падать уже некуда, а тут такие новости. <...> Она живёт и зарабатывает в России с 2014 года, но отказываться от украинского гражданства, похоже, не собирается», — написала Цыганова в своём блоге.

Несмотря на явное недовольство граждан, ей тайно выдали российское гражданство. Цыганова выразила недоумение: как такое возможно и зачем стране нужны подобные люди? Она отметила, что артистка никогда не выражала поддержку СВО и российскому народу, а в 2023 году неожиданно опубликовала антивоенный пост на украинском языке. По словам Цыгановой, Лорак собирала средства для ВСУ, организуя благотворительные концерты, где якобы направляла вырученные деньги на гуманитарную помощь.