«Было бы незаконно»: Юрист раскрыл, для чего Ани Лорак обновила украинский паспорт

В марте 2025 года прекратил действовать закон, предоставлявший гражданам Украины особый статус пребывания на территории России. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, комментируя Life.ru продление украинского паспорта певицей Ани Лорак, которая в последние годы работает исключительно на российскую аудиторию.

«По новым правилам, которые касаются всех граждан Украины, находящихся в РФ без законных оснований, а также лиц без гражданства, прибывших из территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, такие лица, граждане, у которых нет действующего разрешения на пребывание в России (РВП, ВНЖ, одобренный статус беженца и т.д.), обязаны до 10 сентября 2025 года самостоятельно покинуть Россию либо урегулировать свой правовой статус», — рассказал юрист.

Он отметил, что сделать это для вышеназванных категорий граждан совсем несложно. Действующее законодательство предусматривает ряд исключений для граждан Украины и иностранцев, родившихся в РСФСР и состоявших в гражданстве СССР. Эти исключения позволяют им получить вид на жительство сразу, без получения разрешения на временное пребывание.

«Что касается Ани Лорак, то у неё уже есть как минимум действующий вид на жительство. Более того, в прошлом году она уже подала заявление и на получение российского гражданства», — добавил собеседник Life.ru.

Истечение срока действия её украинского заграничного паспорта повлекло необходимость для неё выехать в ту страну, где есть украинское консульство для получения нового паспорта. Без действующего украинского паспорта её нахождение на территории России было бы незаконным. Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский