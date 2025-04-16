«Было бы незаконно»: Юрист раскрыл, для чего Ани Лорак обновила украинский паспорт
Юрист Хаминский: Без паспорта Украины жизнь Ани Лорак в РФ была бы незаконной
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В марте 2025 года прекратил действовать закон, предоставлявший гражданам Украины особый статус пребывания на территории России. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, комментируя Life.ru продление украинского паспорта певицей Ани Лорак, которая в последние годы работает исключительно на российскую аудиторию.
«По новым правилам, которые касаются всех граждан Украины, находящихся в РФ без законных оснований, а также лиц без гражданства, прибывших из территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, такие лица, граждане, у которых нет действующего разрешения на пребывание в России (РВП, ВНЖ, одобренный статус беженца и т.д.), обязаны до 10 сентября 2025 года самостоятельно покинуть Россию либо урегулировать свой правовой статус», — рассказал юрист.
Он отметил, что сделать это для вышеназванных категорий граждан совсем несложно. Действующее законодательство предусматривает ряд исключений для граждан Украины и иностранцев, родившихся в РСФСР и состоявших в гражданстве СССР. Эти исключения позволяют им получить вид на жительство сразу, без получения разрешения на временное пребывание.
«Что касается Ани Лорак, то у неё уже есть как минимум действующий вид на жительство. Более того, в прошлом году она уже подала заявление и на получение российского гражданства», — добавил собеседник Life.ru.
Истечение срока действия её украинского заграничного паспорта повлекло необходимость для неё выехать в ту страну, где есть украинское консульство для получения нового паспорта. Без действующего украинского паспорта её нахождение на территории России было бы незаконным.
Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский
Как сообщал Life.ru, певица Ани Лорак, продолжающая свои выступления в России, обновила свой украинский паспорт. Для этого ей пришлось выехать за границу, вероятно в Грузию или Армению, чтобы в условиях конфиденциальности заменить документ, так как в России нет украинских посольств. Новые данные паспорта Лорак уже переданы в Федеральную налоговую службу (ФНС) России, чтобы она могла легально продолжать свои концерты в стране.