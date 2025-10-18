Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 07:08

Прощальные концерты в Москве принесут Гуфу полмиллиарда рублей

Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) проведёт прощальные концерты в России и странах ближнего зарубежья. Как выяснил SHOT, только три его выступления в столице в конце ноября – начале декабря принесут артисту около 450 миллионов рублей. Сообщается, что все билеты уже раскуплены, в продаже остались лишь VIP-ложи стоимостью 800 тысяч рублей.

При этом сам 46-летний музыкант настолько занят подготовкой, что забыл оплатить дорожные штрафы. Речь идет о 12 тысячах рублей, которые его водитель насобирал на автомобиле Chevrolet Tahoe. На их погашение у Долматова осталось менее двух недель, чтобы избежать проблем с судебными приставами.

Как отмечают источники, внимание артиста также занято новыми отношениями. Он начал встречаться с исполнительницей шансона, которая регулярно выступает перед криминальными авторитетами и заключенными.

Гуфа оштрафовали за отказ от теста на наркотики перед концертом
Гуфа оштрафовали за отказ от теста на наркотики перед концертом

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Алексей Долматов
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar