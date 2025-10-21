Туристка провалилась вглубь 4000-летней египетской пирамиды

В Египте туристка из Испании провалилась вглубь 4000-летней Ломаной пирамиды, упав с высоты 80 метров. Об этом сообщает Gulf News.

Всё произошло, когда женщина шла по узкому коридору и поскользнулась на деревянном настиле. Происшествие вызвало переполох среди других посетителей. Прибывшие на место спасатели столкнулись с экстремальными условиями: кромешная тьма, удушающая духота и пыль внутри тысячелетних стен значительно осложнили поисковую операцию. Лишь благодаря собственным крикам о помощи удалось обнаружить пострадавшую. Спасение заняло несколько часов.

По предварительным данным, у туристки диагностирован перелом стопы. Медики оказали ей помощь прямо в подземных лабиринтах, а эвакуация потребовала ползком из-за крайне узких проходов.

Ранее сообщалось, что древняя гробница Тутанхамона в Египте находится под угрозой обрушения. По словам учёных, из-за повышенной влажности, вызванной изменениями в окружающей среде, в стенах захоронения появляются трещины. Это создает благоприятные условия для развития плесени, которая разрушает древние росписи.