Российские туристы во Вьетнаме жалуются на загадочные укусы после похода на пляж

Российские туристы, отдыхающие во Вьетнаме, столкнулись с массовыми случаями необъяснимых укусов после посещения пляжей в популярных курортных зонах. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы отдыхающих, о которых сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Проблема сохраняется уже более недели в двух ключевых туристических центрах — Нячанге и Дананге. Пострадавшие отмечают, что защититься от укусов не помогают даже территории элитных пятизвёздочных отелей, среди пострадавших оказались и гости премиального комплекса Vinpearl Resort Nha Trang.

Укусы по всему телу появляются после дневного купания. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Симптомы проявляются после дневного купания, прогулок по побережью и отдыха на песке в виде многочисленных укусов по всему телу. Особенно сильный дискомфорт наступает в ночное время, когда пострадавшие испытывают нестерпимый зуд и чесотку, мешающие нормальному сну. Некоторые туристы также сообщают о сопутствующих симптомах, включая сильную слабость, напоминающую состояние при заболевании.

По предположениям отдыхающих, причиной проблемы могли стать песчаные блохи или муравьи, неожиданно активизировавшиеся на вьетнамских курортах.

А в начале сентября российские путешественники сообщили о появлении неизвестного заболевания на турецких курортах. Ещё в августе в Алании и Белеке были выявлены случаи заражения бактерией Vibrio, обитающей в морской воде. Однако Министерство здравоохранения Турции опровергло информацию о массовом распространении инфекции.