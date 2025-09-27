Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 07:25

Россияне массово отравились в элитном отеле на турецком курорте

SHOT: В турецком Кемере десятки туристов отравились в пятизвёздочном отеле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nurlan Tastanbekov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nurlan Tastanbekov

В пятизвёздочном отеле Dosinia Luxury Resort на курорте Кемер зафиксированы массовые случаи отравления среди туристов. В частности, в больницу экстренно доставили двухлетнего ребёнка из России, сообщил SHOT.

Семья из России отдыхала в отеле, когда у ребёнка на четвёртый день появились симптомы кишечной инфекции: рвота, диарея, температура до 39,8. По словам матери, врачи в клинике Кемера медлили с помощью, из-за чего мальчик чуть не потерял сознание. Только через 3 часа ребёнку дали химраствор, но температуру не могли сбить несколько часов, и лишь на следующий день ребёнку стало лучше.

Подобные жалобы поступили и от других постояльцев гостиницы. Туристы утверждают, что у них проявились схожие симптомы спустя несколько дней пребывания в отеле и предполагают, что причиной стало питание в ресторане.

Больше не all inclusive: В Турции снова собираются отказаться от «шведского стола» в отелях
Больше не all inclusive: В Турции снова собираются отказаться от «шведского стола» в отелях

Ранее сообщалось о случаях заражения российских туристов опасной бактериальной инфекцией в Турции. В августе на курортах Алании и Белека отдыхающие столкнулись с бактерией Vibrio, которая активно размножается в тёплой морской воде. Люди жаловались на резкое ухудшение состояния спустя несколько часов после купания: поднималась высокая температура, начиналась сильная рвота и слабость.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Турция
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar