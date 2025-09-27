Россияне массово отравились в элитном отеле на турецком курорте

В пятизвёздочном отеле Dosinia Luxury Resort на курорте Кемер зафиксированы массовые случаи отравления среди туристов. В частности, в больницу экстренно доставили двухлетнего ребёнка из России, сообщил SHOT.

Семья из России отдыхала в отеле, когда у ребёнка на четвёртый день появились симптомы кишечной инфекции: рвота, диарея, температура до 39,8. По словам матери, врачи в клинике Кемера медлили с помощью, из-за чего мальчик чуть не потерял сознание. Только через 3 часа ребёнку дали химраствор, но температуру не могли сбить несколько часов, и лишь на следующий день ребёнку стало лучше.

Подобные жалобы поступили и от других постояльцев гостиницы. Туристы утверждают, что у них проявились схожие симптомы спустя несколько дней пребывания в отеле и предполагают, что причиной стало питание в ресторане.

Ранее сообщалось о случаях заражения российских туристов опасной бактериальной инфекцией в Турции. В августе на курортах Алании и Белека отдыхающие столкнулись с бактерией Vibrio, которая активно размножается в тёплой морской воде. Люди жаловались на резкое ухудшение состояния спустя несколько часов после купания: поднималась высокая температура, начиналась сильная рвота и слабость.