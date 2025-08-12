Больше не all inclusive: В Турции заявили об изменениях в системе питания туристов в отелях

Власти Турции активно обсуждают уход от формата «шведского стола» в отелях и ресторанах. Президентский Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике занимается подготовкой соответствующего доклада для главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана, информирует газета Sabah.

Член президентского совета и руководитель Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель сообщил о планах направить «всеобъемлющий доклад» Эрдогану в течение двух месяцев, после чего он будет передан на рассмотрение профильным учреждениям.

«Система «всё включено» (all inclusive) в отелях может быть заменена форматом «а-ля карт» (à la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть», — отметил Бингель.

Проблема пищевых отходов в Турции достигла критических масштабов. В настоящее время ежегодно страна выбрасывает около 23 миллионов тонн продуктов, 35% из которых не находят применения даже в процессе готовки. Наибольшие потери фиксируются среди фруктов, овощей и хлеба — по подсчётам фонда по предотвращению расточительства, ежедневно утилизируется до 12 миллионов единиц хлебобулочных изделий.