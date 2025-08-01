Турецкие отельеры придумали, как приманить российских туристов и повысить спрос

В конце лета отельеры Турции снизили цены на размещение туристов из-за уменьшения спроса. В своём Telegram-канале РСТ сообщило, что в августе стоимость проживания стала более доступной.

В первые шесть месяцев 2025 года Турцию посетили 2,609 миллиона россиян, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Хотя спрос остаётся стабильным, он подвержен влиянию цен: в начале сезона тарифы были завышены, что привело к тому, что путешественники начали искать альтернативные направления. Ближе к лету курорты снизили цены, чтобы привлечь туристов.

«Спрос примерно на уровне прошлого года. Сейчас на Турцию приходится 41% продаж — это по-прежнему лидер, несмотря на небольшой спад», — сказал глава комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов.

Россия продолжает занимать первое место по количеству туристов (12,2%). Как отметили в РСТ, чтобы достичь прогноза в 7 млн, во втором полугодии страну должны посетить ещё 4,4 млн путешественников.