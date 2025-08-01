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1 августа, 12:59

Турецкие отельеры придумали, как приманить российских туристов и повысить спрос

РСТ: Стоимость отелей в Турции упала из-за снижения спроса туристов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin_AK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin_AK

В конце лета отельеры Турции снизили цены на размещение туристов из-за уменьшения спроса. В своём Telegram-канале РСТ сообщило, что в августе стоимость проживания стала более доступной.

В первые шесть месяцев 2025 года Турцию посетили 2,609 миллиона россиян, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Хотя спрос остаётся стабильным, он подвержен влиянию цен: в начале сезона тарифы были завышены, что привело к тому, что путешественники начали искать альтернативные направления. Ближе к лету курорты снизили цены, чтобы привлечь туристов.

«Спрос примерно на уровне прошлого года. Сейчас на Турцию приходится 41% продаж это по-прежнему лидер, несмотря на небольшой спад», сказал глава комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов.

Россия продолжает занимать первое место по количеству туристов (12,2%). Как отметили в РСТ, чтобы достичь прогноза в 7 млн, во втором полугодии страну должны посетить ещё 4,4 млн путешественников.

Российские туристы столкнулись с необычной аллергией на популярных курортах
Российские туристы столкнулись с необычной аллергией на популярных курортах

Ранее российские туристы, рассчитывавшие на пятизвёздочный отдых в Турции, столкнулись с ужасными условиями, испортившими их отпуск. Пара, заплатившая 240 тысяч рублей за тур в Newant Olympos Health Resort в Кемере, обнаружила обветшавшие стены, грязную посуду, сломанную технику и строительный мусор. Турагент Coral Travel из Томска, порекомендовавший этот отель как «райское место», ввёл их в заблуждение: обещанных шикарных номеров и услуги «всё включено» не оказалось.

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Анастасия Никонорова
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