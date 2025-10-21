Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 13:17

Гробница Тутанхамона в Египте находится под угрозой обрушения

Обложка © Wikipedia / lienyuan lee

Обложка © Wikipedia / lienyuan lee

Древняя гробница Тутанхамона в Египте, возраст которой превышает 3 300 лет, находится под угрозой обрушения. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование.

По словам учёных, из-за повышенной влажности, вызванной изменениями в окружающей среде, в стенах захоронения появляются трещины. Это создает благоприятные условия для развития плесени, которая разрушает древние росписи.

Профессор Саид Хемада, один из авторов исследования, подчёркивает, что гробница может не выдержать испытание временем и разрушиться, если не принять меры.

Долина царей, где находится гробница Тутанхамона, уже сталкивалась с подобной проблемой: в 1994 году наводнение затопило многие гробницы, нанеся значительный ущерб фрескам и стенам.

Усыпальницу эпохи Птолемеев и Римского периода обнаружили в Египте
Усыпальницу эпохи Птолемеев и Римского периода обнаружили в Египте

Ранее стало известно, что учёные раскрыли одну из тайн пирамиды Хеопса. Удалось доказать, что египетские пирамиды были возведены квалифицированными рабочими, а не рабами. Они трудились посменно в бригадах, где одни занимались добычей камней, другие – приданием им нужной формы, а третьи – транспортировкой с помощью деревянных саней по песку.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Древний Египет
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar