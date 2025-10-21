Гробница Тутанхамона в Египте находится под угрозой обрушения

Древняя гробница Тутанхамона в Египте, возраст которой превышает 3 300 лет, находится под угрозой обрушения. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование.

По словам учёных, из-за повышенной влажности, вызванной изменениями в окружающей среде, в стенах захоронения появляются трещины. Это создает благоприятные условия для развития плесени, которая разрушает древние росписи.

Профессор Саид Хемада, один из авторов исследования, подчёркивает, что гробница может не выдержать испытание временем и разрушиться, если не принять меры.

Долина царей, где находится гробница Тутанхамона, уже сталкивалась с подобной проблемой: в 1994 году наводнение затопило многие гробницы, нанеся значительный ущерб фрескам и стенам.

