Учёные раскрыли одну из тайн пирамиды Хеопса
Египтолог Хавасс: Пирамиду Хеопса строили квалифицированные рабочие, а не рабы
Вид на пирамиды в Гизе. Обложка © Wikipedia / Ricardo Liberato
Археологи подтвердили, что египетские пирамиды были возведены квалифицированными рабочими, заявил бывший глава Министерства древностей Египта Захи Хавасс в подкасте Matt Beall Limitless. Он рассказал об обнаружении ранее неизвестных свидетельств, оставленных строителями, которые жили в XIII веке до нашей эры.
Учёные исследовали захоронения к югу от пирамиды Хеопса, идентифицированные как места упокоения строителей. В гробницах были найдены статуи, изображающие процесс перемещения камней, а также высечен 21 иероглиф, среди которых «смотрящий за стороной пирамиды» и «ремесленник».
«(Открытия. — Прим. Life.ru.) подтверждают, что строители не были рабами. Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид», — объяснил Хавасс.
Рабочие трудились посменно в бригадах, где одни занимались добычей камней, другие – приданием им нужной формы, а третьи – транспортировкой с помощью деревянных саней по песку. Эксперт отметил, что строители работали практически без перерывов, получая выходной день раз в 10 дней.
Великая пирамида Гизы является самой большой из египетских пирамид и признана выдающимся памятником архитектуры Древнего Египта. Это единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней и, одновременно, самое древнее: его возраст оценивается примерно в 4500 лет.
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