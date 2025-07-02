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2 июля, 15:25

Нейросеть помогла восстановить гимн древнего Вавилона, утерянный тысячу лет назад

Iraq: Учёные воссоздали полный текст гимна Вавилона из 250 строк с помощью ИИ

Обложка © Wikipedia / U.S. Navy photo by Photographer&#x27;s Mate 1st Class Arlo K. Abrahamson

Обложка © Wikipedia / U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Arlo K. Abrahamson

У древнего Вавилона был собственный гимн, прославлявший заслуги, победы и историю города, но текст был утерян около тысячи лет назад. Обнаружить и расшифровать его смогла международная группа учёных из LMU и Багдадского университета, исследование публикует журнал Iraq.

Вавилон — крупнейший город Месопотамии и культурная столица древнего мира. Гимн был написан на глиняных табличках клинописью, его отрывки долгое время хранились в библиотеке Сиппара, которую, как гласит легенда, спас от гибели праведный Ной. Учёные смогли восстановить утраченный текст при помощи искусственного интеллекта и электронной платформы Electronic Babylonian Library.

Гимн содержит 250 строк и помогает больше узнать о жизни древнего Вавилона, его традициях, культуре и истории. В тексте много описаний природы и жизни простых горожан. Например, исследователи смогли узнать о роли женщины в семье тех времён, а также о том, что берега Евфрата представляли собой цветущие поля и заливные луга весной. Сейчас учёные хотят сопоставить информацию из гимна с другими источниками, чтобы получить полную картину жизни в древнем Вавилоне.

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