«Пирамиды бы рухнули». Что на самом деле нашли под землёй в Египте Специалист по Древнему Египту объяснила Life.ru, что не так с недавним «сенсационным» заявлением о загадочных структурах под пирамидами Гизы. 26 марта, 21:35 Востоковед объяснил, почему под пирамидами Гизы не может быть «подземного города». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

«Подземный город» под пирамидами Гизы не может существовать физически, заверила старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, преподаватель истории Древнего Египта Светлана Малых. Она объяснила, что знаменитые пирамиды стоят на дне древнего моря — плато, сложенного из известняков, а известняк — это спрессованный материал, из которого морские организмы строят свои раковины.

— На дне моря где-то могут быть небольшие промывы, карстовые полости и так далее. Но они не могут быть большими, потому что, если бы они были большими, пирамиды бы обрушились, треснули, провалились, чего не происходит. Любое тяжёлое здание должно стоять на прочном грунте, нельзя строить над огромными карстовыми полостями, — рассказала Life.ru кандидат исторических наук.

Ранее о предполагаемых неизвестных структурах под пирамидой Хефрена рассказали исследователь из Пизанского университета Коррадо Маланга и его коллега Филиппо Бионди из Университета Стратклайда в Шотландии на пресс-конференции в Италии. Они показали радиолокационные изображения, которые им удалось получить с помощью двух спутников, работающих на высоте более 600 километров над Землёй. Космические аппараты оснащены радиолокационными датчиками.

Одно из радиолокационных изображений пространства под пирамидой Хефрена, показанных на недавней презентации в Италии. Фото © Youtube / EXPEDITION -Nicole Ciccolo-

На снимках прослеживаются некие вертикальные структуры. Учёные проанализировали их и пришли к выводу, что это шахты диаметром 10–11 метров и глубиной более 600 метров. Более того, по мнению специалистов, они окружены винтовыми лестницами. Коррадо Маланга и Филиппо Бионди назвали их «настоящим подземным городом». Светлана Малых считает, что смоделированные ими изображения цилиндрических структур не соответствуют реально полученным данным.

— Они получили некую размытую картинку полости, находящейся в скальном плато, на котором стоят пирамиды, но их реконструкция не имеет ничего общего с тем, что они получили, то есть получается, что интерпретация — это просто фантазия, — говорит эксперт по Древнему Египту.

Смоделированное изображение цилиндрических структур, показанное на недавней презентации. Фото © Youtube / EXPEDITION -Nicole Ciccolo-

Интересно, что после этой презентации по всему миру заговорили о возможном обнаружении легендарного Зала Знаний — хранилища записей древнеегипетской цивилизации. Светлана Малых подчеркнула, что каких-либо упоминаний этого хранилища в записях на стенах древнеегипетских храмов на сегодняшний день не обнаружено. По её мнению, подобные предположения стали возникать в том числе из-за того, что в некоторых местах в Гизе находят небольшие подземные помещения.

— Под сфинксом есть небольшая полость со стороны хвоста. Мы, работая в Гизе, получили разрешение и туда влезали, это типичный природный промыв небольшого размера, не более пяти метров глубиной, — поделилась специалист Института востоковедения РАН.

В текстах Геродота действительно говорится о некоем хранилище знаний древних египтян, но, по мнению историка, доверять этим словам трудно: Геродот жил на две с лишним тысячи лет позже времён строительства пирамид и о той далёкой эпохе тоже мог знать только по сохранившимся мифам.

Авторы Адель Романенкова