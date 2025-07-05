Усыпальницу эпохи Птолемеев и Римского периода обнаружили в Египте

В Египте археологи обнаружили гробницы времён династии Птолемеев и римского периода. По данным Министерства туризма и древностей Египта, находка была на кладбище около мавзолея Ага-Хана на западном берегу Асуана.

«Совместная египетско-итальянская археологическая миссия <…> обнаружила ряд высеченных в скале гробниц греческой и римской эпох. Они содержат иероглифические надписи, сохранившиеся в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.

Одна из гробниц находилась на глубине более двух метров под землёй, к которой вела девятиступенчатая каменная лестница. Внутри неё был известняковый саркофаг высотой около двух метров, расположенный на скалистой платформе. Крышка конструкции по форме напоминала фигуру человека с проработанными чертами лица.

Эксперты во время обследования нашли иероглифические тексты, благодаря которым удалось установить личность владельца гробницы — им был высокопоставленный сановник из Асуана. Вместе с тем в саркофаге находились мумии, некоторые из них детские. По словам генсека Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммеда Исмаила Халеда, находки предоставляют собой богатый научный материал для исследователей.