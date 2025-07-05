Усыпальницу эпохи Птолемеев и Римского периода обнаружили в Египте
В Египте обнаружили гробницы времён династии Птолемеев и Римского периода
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В Египте археологи обнаружили гробницы времён династии Птолемеев и римского периода. По данным Министерства туризма и древностей Египта, находка была на кладбище около мавзолея Ага-Хана на западном берегу Асуана.
«Совместная египетско-итальянская археологическая миссия <…> обнаружила ряд высеченных в скале гробниц греческой и римской эпох. Они содержат иероглифические надписи, сохранившиеся в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.
Одна из гробниц находилась на глубине более двух метров под землёй, к которой вела девятиступенчатая каменная лестница. Внутри неё был известняковый саркофаг высотой около двух метров, расположенный на скалистой платформе. Крышка конструкции по форме напоминала фигуру человека с проработанными чертами лица.
Эксперты во время обследования нашли иероглифические тексты, благодаря которым удалось установить личность владельца гробницы — им был высокопоставленный сановник из Асуана. Вместе с тем в саркофаге находились мумии, некоторые из них детские. По словам генсека Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммеда Исмаила Халеда, находки предоставляют собой богатый научный материал для исследователей.
Ранее стало известно, что учёные раскрыли одну из тайн пирамиды Хеопса. Удалось доказать, что египетские пирамиды были возведены квалифицированными рабочими, а не рабами. Они трудились посменно в бригадах, где одни занимались добычей камней, другие – приданием им нужной формы, а третьи – транспортировкой с помощью деревянных саней по песку. Строители работали практически без перерывов, получая выходной день раз в 10 дней.