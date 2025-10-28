Российский космонавт снял, как его коллеги в открытом космосе «наводят чистоту» на МКС — очищают иллюминатор модуля «Наука». Эксклюзивные кадры «Роскосмоса» оказались в распоряжении Life.ru.

Также в «Роскосмосе» сообщили, что космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий покинули борт МКС для выполнения работ в открытом космосе. В течение 6 часов 28 минут они занимались установкой блоков импульсного плазменного инжектора на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Для этой миссии были задействованы скафандры нового поколения «Орлан-МКС», оснащенные системой телеметрического контроля. Данный инжектор призван исследовать, как спутники воздействуют на ионосферу Земли.