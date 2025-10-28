Россия и США
28 октября, 18:07

Российский космонавт снял, как его коллеги в открытом космосе «наводят чистоту» на МКС

Российский космонавт снял, как его коллеги в открытом космосе «наводят чистоту» на МКС — очищают иллюминатор модуля «Наука». Эксклюзивные кадры «Роскосмоса» оказались в распоряжении Life.ru.

Российский космонавт снял, как его коллеги в открытом космосе «наводят чистоту» на МКС. Видео © Life.ru

Также в «Роскосмосе» сообщили, что космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий покинули борт МКС для выполнения работ в открытом космосе. В течение 6 часов 28 минут они занимались установкой блоков импульсного плазменного инжектора на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Для этой миссии были задействованы скафандры нового поколения «Орлан-МКС», оснащенные системой телеметрического контроля. Данный инжектор призван исследовать, как спутники воздействуют на ионосферу Земли.

«Роскосмос» объявил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5»
«Роскосмос» объявил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5»

Ранее российский космонавт Олег Платонов запечатлел пирамиду Хеопса с замечательного ракурса — с МКС. Снимок опубликован в телеграм-канале «Роскосмоса».

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Обложка © Life.ru

