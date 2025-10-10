Валдайский форум
Регион
10 октября, 18:39

«Роскосмос» объявил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5»

Обложка © ТАСС / Пылаев Артем

«Роскосмос» успешно провёл наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе государственной корпорации.

Испытания ступени, оборудованной двигателем РД-171МВ с тягой 800 тонн, состоялись в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности. Продолжительность испытаний составила 160 секунд. Отмечается, что такая же ступень будет использована в перспективной ракете сверхтяжёлого класса.

В «Роскосмосе» заявили, что успешное проведение испытаний открывает дорогу к первому запуску ракеты «Союз-5» с космодрома Байконур. Планируется, что этот запуск состоится в конце текущего года.

Ранее сообщалось, что Россия планирует изготовить и запустить около 300 ракет в течение ближайших десяти лет. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что это составит в среднем 20-30 запусков ежегодно.

    avatar