Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 13:05

Роскосмос планирует запустить за 10 лет как минимум 300 ракет

Баканов: Россия планирует изготовить и запустить 300 ракет за 10 лет

Обложка © ТАСС / Роскосмос Медиа

Обложка © ТАСС / Роскосмос Медиа

Россия планирует изготовить и запустить около 300 ракет в течение ближайших десяти лет. Соответствующее заявление сделал глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов в ходе выступления на пленарной сессии российского форума «Микроэлектроника 2025».

«Условно у нас за 10 лет должно быть изготовлено 1 000 космических аппаратов. В среднем один аппарат состоит из 2 000 компонентов радиоэлектронной промышленности», — сообщил Баканов.

Он добавил, что за десятилетний период планируется изготовить и запустить около 300 ракет, что составит в среднем 20-30 запусков ежегодно.

Особое внимание руководитель Роскосмоса уделил значению наземной инфраструктуры и потребительских терминалов, отметив, что их производство будет исчисляться десятками и сотнями тысяч единиц. Национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации» включает восемь федеральных программ с чёткими ключевыми показателями эффективности, распределёнными по годам выполнения.

Путин, Собянин и Баканов открыли Национальный космический центр в Москве
Путин, Собянин и Баканов открыли Национальный космический центр в Москве

В сентябре Баканов сообщил о планах по созданию отечественного терминала спутниковой связи, аналогичного американской системе Starlink. Разработка предназначена для обеспечения высокоскоростного спутникового Интернета на всей территории России, включая удалённые и труднодоступные регионы. На первом этапе в декабре текущего года планируется запуск 300 космических аппаратов. На втором этапе в космос будут выведены ещё 900 спутников.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Роскосмос
  • Космонавтика
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar