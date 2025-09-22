Роскосмос планирует запустить за 10 лет как минимум 300 ракет

Россия планирует изготовить и запустить около 300 ракет в течение ближайших десяти лет. Соответствующее заявление сделал глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов в ходе выступления на пленарной сессии российского форума «Микроэлектроника 2025».

«Условно у нас за 10 лет должно быть изготовлено 1 000 космических аппаратов. В среднем один аппарат состоит из 2 000 компонентов радиоэлектронной промышленности», — сообщил Баканов.

Он добавил, что за десятилетний период планируется изготовить и запустить около 300 ракет, что составит в среднем 20-30 запусков ежегодно.

Особое внимание руководитель Роскосмоса уделил значению наземной инфраструктуры и потребительских терминалов, отметив, что их производство будет исчисляться десятками и сотнями тысяч единиц. Национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации» включает восемь федеральных программ с чёткими ключевыми показателями эффективности, распределёнными по годам выполнения.