Глава Роскосмоса Баканов: В России скоро появится аналог терминала Starlink
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator
В ближайшее время в России будет представлен отечественный аналог системы спутниковой связи Starlink. Соответствующее заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире программы «Соловьёв LIVE».
«Скоро дадим свой терминал», — сказал Баканов в ответ на реплику ведущего о использовании терминалов Starlink.
Разработка предназначена для обеспечения высокоскоростного спутникового Интернета на территории России, включая удалённые и труднодоступные регионы.
К слову, система Starlink, разработанная компанией SpaceX Илона Маска, в настоящее время предоставляет услуги глобальной спутниковой связи, включая зоны боевых действий, где традиционная связь отсутствует или работает с перебоями. Российский аналог призван обеспечить технологическую независимость в этой сфере.
Недавно стало известно, что китайские учёные ищут способы нейтрализовать потенциальные угрозы, исходящие от спутников связи Starlink. Правительство страны выражает обеспокоенность по поводу этих спутников в условиях нынешней геополитической ситуации, когда Соединённые Штаты активно занимаются шпионажем. В ответ на это Китай планирует испытать различные методы, включая использование подводных лодок-невидимок с лазерами, ударных спутников и проведение саботажа поставок.