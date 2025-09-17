Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 07:13

Глава Роскосмоса Баканов: В России скоро появится аналог терминала Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

В ближайшее время в России будет представлен отечественный аналог системы спутниковой связи Starlink. Соответствующее заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире программы «Соловьёв LIVE».

«Скоро дадим свой терминал», — сказал Баканов в ответ на реплику ведущего о использовании терминалов Starlink.

Разработка предназначена для обеспечения высокоскоростного спутникового Интернета на территории России, включая удалённые и труднодоступные регионы.

К слову, система Starlink, разработанная компанией SpaceX Илона Маска, в настоящее время предоставляет услуги глобальной спутниковой связи, включая зоны боевых действий, где традиционная связь отсутствует или работает с перебоями. Российский аналог призван обеспечить технологическую независимость в этой сфере.

Армия России уничтожила замаскированную антенну Starlink в ДНР
Армия России уничтожила замаскированную антенну Starlink в ДНР

Недавно стало известно, что китайские учёные ищут способы нейтрализовать потенциальные угрозы, исходящие от спутников связи Starlink. Правительство страны выражает обеспокоенность по поводу этих спутников в условиях нынешней геополитической ситуации, когда Соединённые Штаты активно занимаются шпионажем. В ответ на это Китай планирует испытать различные методы, включая использование подводных лодок-невидимок с лазерами, ударных спутников и проведение саботажа поставок.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Роскосмос
  • starlink
  • Космонавтика
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar