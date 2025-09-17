Глава Роскосмоса Баканов: В России скоро появится аналог терминала Starlink

В ближайшее время в России будет представлен отечественный аналог системы спутниковой связи Starlink. Соответствующее заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире программы «Соловьёв LIVE».

«Скоро дадим свой терминал», — сказал Баканов в ответ на реплику ведущего о использовании терминалов Starlink.

Разработка предназначена для обеспечения высокоскоростного спутникового Интернета на территории России, включая удалённые и труднодоступные регионы.

К слову, система Starlink, разработанная компанией SpaceX Илона Маска, в настоящее время предоставляет услуги глобальной спутниковой связи, включая зоны боевых действий, где традиционная связь отсутствует или работает с перебоями. Российский аналог призван обеспечить технологическую независимость в этой сфере.