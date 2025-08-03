Китай придумал способ борьбы с армадой спутников Starlink, ведущих слежку

В Китае учёные ищут действенный метод ликвидации потенциальной угрозы от огромного количества спутников связи Starlink, разработкой которых занимается компания американского миллиардера Илона Маска. Об этом пишет Associated Press (AP).

«Подводные лодки-невидимки, оснащённые космическими лазерами, саботаж цепочек поставок и специально разработанные ударные спутники, оснащённые ионными двигателями. Это лишь некоторые из стратегий, которые китайские ученые разрабатывают для противодействия тому, что Пекин считает серьёзной угрозой: армаде спутников связи Starlink Илона Маска», — сказано в публикации.

Китайские власти всерьёз считают американские спутники опасными, особенно в нынешней геополитической ситуации, когда США активно шпионят за своими противниками и даже «союзниками». Пекин намерен перепробовать не один десяток способов для выведения из строя иностранных аппаратов-разведчиков. Система Starlink, как утверждается в статье, угрожает национальной безопасности Китая и может нанести вред стратегическим целям страны.