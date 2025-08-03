В Китае открыли Трампу глаза на «тихий удар» Путина
Sohu: Тихий удар Путина в ответ на санкции США подорвёт экономику Америки
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Американский президент Дональд Трамп устроил настоящий прессинг конкурентам США, прибегнув к таким способам, как санкции и повышенные торговые пошлины. Однако Россия и Китай объединились в противостоянии с Вашингтоном, а тихий удар российского лидера Владимира Путина приведёт к плачевным последствиям для экономики Штатов. Об этом пишет китайское издание Sohu.
В публикации автор напоминает, что Кремль не раз говорил о бесполезности западных санкций. При этом Пекин и Москва наращивают взаимовыгодное сотрудничество. В частности российская сторона резко увеличила поставки меди в Китай — экспорт вырос на 81% по сравнению с 2024 годом. Всё это произошло на фоне сокращения объёмов покупки металла у американских производителей из-за пошлин Трампа. В статье сделан вывод, что США скоро столкнутся с общественным возмущением простых американцев, так как Трамп оказался в ловушке собственных амбиций и угроз.
«Американцы вскоре начнут возмущаться растущими издержками», – подчёркивается в материале китайской газеты.
Американский лидер явно ожидал, что российская экономика рухнет, но произошло обратное, а также усилились связи Пекина и Москвы, что очень пугает Вашингтон. Торговая война, развязанная Трампом, приведёт к росту цен в его собственной стране, а уровень жизни простых американцев уже начал падать. В 2024 году товарооборот России и Китая достиг 240 миллиардов долларов и будет расти дальше, резюмируется в публикации.
Ранее эксперт экономического факультета РУДН Арина Суркова заявила, что от тарифной войны, развязанной американским лидером Дональдом Трампом против всего мира, пострадать могут торговые партнёры США. По её словам, уже введённые пошлины охватывают 34% импорта Штатов на общую сумму 1,15 триллиона долларов. В списке Трампа присутствуют такие страны, как Япония, Вьетнам, Корея, Тайвань, Индия, Великобритания и Швейцария — они вместе обеспечивают около 22% импорта США. Для бизнеса с этими странами введённые пошлины могут стать серьёзным финансовым бременем.