Американский президент Дональд Трамп устроил настоящий прессинг конкурентам США, прибегнув к таким способам, как санкции и повышенные торговые пошлины. Однако Россия и Китай объединились в противостоянии с Вашингтоном, а тихий удар российского лидера Владимира Путина приведёт к плачевным последствиям для экономики Штатов. Об этом пишет китайское издание Sohu.

В публикации автор напоминает, что Кремль не раз говорил о бесполезности западных санкций. При этом Пекин и Москва наращивают взаимовыгодное сотрудничество. В частности российская сторона резко увеличила поставки меди в Китай — экспорт вырос на 81% по сравнению с 2024 годом. Всё это произошло на фоне сокращения объёмов покупки металла у американских производителей из-за пошлин Трампа. В статье сделан вывод, что США скоро столкнутся с общественным возмущением простых американцев, так как Трамп оказался в ловушке собственных амбиций и угроз.

«Американцы вскоре начнут возмущаться растущими издержками», – подчёркивается в материале китайской газеты.

Американский лидер явно ожидал, что российская экономика рухнет, но произошло обратное, а также усилились связи Пекина и Москвы, что очень пугает Вашингтон. Торговая война, развязанная Трампом, приведёт к росту цен в его собственной стране, а уровень жизни простых американцев уже начал падать. В 2024 году товарооборот России и Китая достиг 240 миллиардов долларов и будет расти дальше, резюмируется в публикации.