Армия России уничтожила замаскированную антенну Starlink в ДНР
Бойцы 10-й отдельной гвардейской бригады спецназа из состава группировки войск Юг ликвидировали на Краматорско-Дружковском направлении в Донецкой Народной Республике замаскированную антенну Starlink и живую силу противника. Об этом сообщает Минобороны России.
«Операторы беспилотников коптерного типа, оснащённых модулем сброса, прямым попаданием уничтожили замаскированную антенну вооружённых сил Украины и живую силу, осуществлявшую ротацию», — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что благодаря мастерству операторов, дроны, оснащенные системой сброса, способны эффективно ликвидировать самые разные цели противника – от живой силы до боевой техники. Их точные удары не оставляют врагу шансов на выживание.
