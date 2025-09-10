Армия России уничтожила замаскированную антенну Starlink в ДНР

Бойцы 10-й отдельной гвардейской бригады спецназа из состава группировки войск Юг ликвидировали на Краматорско-Дружковском направлении в Донецкой Народной Республике замаскированную антенну Starlink и живую силу противника. Об этом сообщает Минобороны России.

Ранее сообщалось, что ВСУ подорвали инфраструктуру второй по величине шахты в ДНР — Краснолиманской. Предприятие находится вблизи города Родинское. В середине 2024 года объём добычи угля на шахте составлял от 80 до 100 тысяч тонн в месяц.