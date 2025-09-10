Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

10 сентября, 10:32

Армия России уничтожила замаскированную антенну Starlink в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Бойцы 10-й отдельной гвардейской бригады спецназа из состава группировки войск Юг ликвидировали на Краматорско-Дружковском направлении в Донецкой Народной Республике замаскированную антенну Starlink и живую силу противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«Операторы беспилотников коптерного типа, оснащённых модулем сброса, прямым попаданием уничтожили замаскированную антенну вооружённых сил Украины и живую силу, осуществлявшую ротацию», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что благодаря мастерству операторов, дроны, оснащенные системой сброса, способны эффективно ликвидировать самые разные цели противника – от живой силы до боевой техники. Их точные удары не оставляют врагу шансов на выживание.
Ранее сообщалось, что ВСУ подорвали инфраструктуру второй по величине шахты в ДНР — Краснолиманской. Предприятие находится вблизи города Родинское. В середине 2024 года объём добычи угля на шахте составлял от 80 до 100 тысяч тонн в месяц.

Мария Любицкая
