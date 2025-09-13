Путин, Собянин и Баканов открыли Национальный космический центр в Москве

В Москве прошло торжественное открытие Национального космического центра, в церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, а также мэр столицы Сергей Собянин. Пресс-служба Кремля показала кадры из нового центра.

Национальный центр космонавтики. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства дал старт работе, а потом осмотрел модели Лунохода-2, «Венеры-7» и спускаемый аппарат «Союз МС-25». Кроме того, Путин также оценил «Зал принятия решений» Объединённого отраслевого информационного центра, в задачи которого войдёт дублирование функции ЦУП в Королёве. По словам президента, в одной точке теперь удалось объединить науку, образование и производство.

«Это настоящий штаб управления российской космонавтикой. Сложившийся инженерно-технический комплекс, который связывает воедино науку, образование и производство. Он укрепляет роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития», — отметил российский лидер.

Строительство Национального космического центра на западе Москвы стартовало в 2019 году. Его возвели на базе государственного научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Сотрудники «Роскосмоса» в ближайшее время займут здание и приступят к работе.