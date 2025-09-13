На космодроме Плесецк состоялся запуск ракеты Союз-2.1б
Ракеты «Союз-2.1б»Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
Космические войска России успешно провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. На орбиту выведены космический аппарат в интересах Минобороны РФ и учебно-исследовательский спутник «Можаец-6», созданный слушателем Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.
Как уточнили в «Роскосмосе», «Можаец-6» будет использоваться для отработки алгоритмов астронавигации. Пуск осуществлён боевым расчётом Воздушно-космических сил в штатном режиме.
А двумя днями ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-32» успешно стартовала с космодрома Байконур. Стыковка с МКС должна произойти 13 сентября в 20:27 по московскому времени. Среди доставляемых грузов значатся топливо для дозаправки станции, питьевая вода и продукты питания.