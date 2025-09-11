Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 сентября, 16:32

Ракета «Союз» с «Прогрессом МС-32» стартовала к МКС с Байконура

Ракету-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблём запустили с Байконура

Обложка © Telegram /Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-32» успешно стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска в прямом эфире вело государственное предприятие «Роскосмос».

Стыковка с МКС должна произойти 13 сентября в 20:27 по московскому времени. Среди доставляемых грузов значатся топливо для дозаправки станции, питьевая вода и продукты питания. А также азот для пополнения атмосферы, медицинское оборудование и свыше 200 килограммов аппаратуры для научных исследований.

Научная часть груза включает оборудование для экспериментов по изучению воздействия невесомости на бактерии, создания белковых монокристаллов и выращивания кристаллов полупроводников. Также корабль доставит аппаратуру для исследований зрения, вестибулярного аппарата и влияния стресса на иммунную систему космонавтов. Место для стыковки на служебном модуле «Звезда» было подготовлено ранее отстыковавшимся грузовым кораблём «Прогресс МС-30».

Ранее сообщалось, что лабораторные мыши осваиваются в космосе на борту исследовательского спутника «Бион-М» №2. Всего на орбиту отправились 75 мышей и 1,5 тысячи мух дрозофил, а также растения, семена и грибы.

