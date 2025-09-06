Мессенджер MAX
6 сентября, 07:41

«Главный краш россиянок» Баканов смутился из-за камер Life.ru и снял кольцо с безымянного пальца

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, видимо, перестал быть завидным холостяком, на безымянном пальце правой руки у него теперь поблёскивает колечко. Журналист кремлёвского пула Александр Юнашев попытался узнать о новом семейном статусе чиновника во время посещения самарского предприятия «ОДК-Кузнецов», входящего в «Ростех».

Дмитрий Баканов появился с обручальным кольцом. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Могу переодеть на любой [палец], чтобы никого не смущать, мне и так про кольцо вопросов задают больше, чем про профессиональную деятельность», — ответил с улыбкой Баканов и снял кольцо с безымянного пальца.

Однако раскрывать секрет обручального кольца и имя избранницы он не стал и предпочёл сразу удалиться от журналистов, пожелав оставить всех в недоумении.

Напомним, после ВЭФ Владимир Путин прилетел в Самару, где посетил машиностроительную компанию ПАО «ОДК-Кузнецов», а также провёл совещание по вопросам развития двигателестроения. Там Баканов рассказал главе государства о производстве ракетных и авиационных двигателей.

