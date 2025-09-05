Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 19:51

Путин провёл совещание по вопросам развития двигателестроения в Самаре

В пятницу, 5 сентября, президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития двигателестроения на площадке опытно-конструкторского бюро ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства обратил внимание, что как в советский период, так и сегодня, Россия входит в пятёрку мировых лидеров по разработке и производству ракетных и авиационных двигателей. Путин подчеркнул, что только за последние четыре года число поставленных двигателей возросло более чем на 50 процентов — с 791 до 1 227 штук.

«Такая позитивная динамика в отрасли создаёт условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны, для обновления транспорта, энергетики, в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития — и, конечно, для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей цепочке кооперации», — добавил Путин.

Путин в ходе совещания в Самаре. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Льготная ипотека, встреча с Зеленским, ИИ вместо ЦБ: О чем говорил Путин на ВЭФ
Льготная ипотека, встреча с Зеленским, ИИ вместо ЦБ: О чем говорил Путин на ВЭФ

Напомним, Владимир Путин прибыл в Самару с рабочим визитом вечером 5 сентября. Президент посетил машиностроительную компанию ПАО «ОДК-Кузнецов», которая входит в госкорпорацию «Ростех». На территории предприятия для главы государства подготовили выставку с образцами техники.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar