Путин провёл совещание по вопросам развития двигателестроения в Самаре

В пятницу, 5 сентября, президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития двигателестроения на площадке опытно-конструкторского бюро ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства обратил внимание, что как в советский период, так и сегодня, Россия входит в пятёрку мировых лидеров по разработке и производству ракетных и авиационных двигателей. Путин подчеркнул, что только за последние четыре года число поставленных двигателей возросло более чем на 50 процентов — с 791 до 1 227 штук.

«Такая позитивная динамика в отрасли создаёт условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны, для обновления транспорта, энергетики, в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития — и, конечно, для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей цепочке кооперации», — добавил Путин.

Путин в ходе совещания в Самаре. Видео © Telegram / Кремль. Новости