30 октября, 07:43

Антихвост и управление извне: Появились новые теории о летящем к Земле «корабле инопланетян»

Астрофизик Лёб: Рвущиймся к Земле межзвёздным объектом 3I/ATLAS управляют извне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / azarii_Neshcherenskyi

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, движущийся в сторону Земли, потенциально опасен для человечества, им могут управлять извне. Тело выделяется размерами и рядом аномальных характеристик, что вызывает особую тревожность. Об этом сообщил астрофизик из Гарварда Ави Леб в статье для Medium.

Учёный утверждает, что 3I/ATLAS значительно крупнее известных ранее межзвёздных объектов и может быть «троянским конем» со скрытыми рисками. Он указывает на необычное поведение: наличие антихвоста — потока частиц в сторону Солнца, а также обнаружение в шлейфе выбросов никеля без примесей железа, что нетипично для комет. Кроме того, по его словам, фиксируются негравитационное ускорение и нестандартная траектория.

Исследователь допускает, что совокупность признаков может объясняться неестественной природой объекта, вплоть до версии об исследовательском аппарате инопланетного происхождения. По результатам моделирования возраст объекта оценивается более чем в 7,5 млрд лет.

НЛО, космическая тюрьма или комета: Что такое 3I/ATLAS и когда его можно будет увидеть из Москвы
Ранее астрофизик допустил, что 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение, поскольку этот объект отличается особенной манёвренностью, однако российские учёные сомневаются, что это мог бы быть корабль инопланетян. К Земле он должен приблизиться к Новому году.

