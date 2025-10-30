Антихвост и управление извне: Появились новые теории о летящем к Земле «корабле инопланетян»

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, движущийся в сторону Земли, потенциально опасен для человечества, им могут управлять извне. Тело выделяется размерами и рядом аномальных характеристик, что вызывает особую тревожность. Об этом сообщил астрофизик из Гарварда Ави Леб в статье для Medium.

Учёный утверждает, что 3I/ATLAS значительно крупнее известных ранее межзвёздных объектов и может быть «троянским конем» со скрытыми рисками. Он указывает на необычное поведение: наличие антихвоста — потока частиц в сторону Солнца, а также обнаружение в шлейфе выбросов никеля без примесей железа, что нетипично для комет. Кроме того, по его словам, фиксируются негравитационное ускорение и нестандартная траектория.

Исследователь допускает, что совокупность признаков может объясняться неестественной природой объекта, вплоть до версии об исследовательском аппарате инопланетного происхождения. По результатам моделирования возраст объекта оценивается более чем в 7,5 млрд лет.