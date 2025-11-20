В NASA рассказали, представляет ли комета 3I/ATLAS угрозу для Земли

Комета 3I/ATLAS не несёт никакой угрозы Земле и проходит на безопасном расстоянии. Об этом на брифинге заявила замдиректора по научным миссиям NASA Никки Фокс, отметив, что расстояние до объекта почти вдвое больше, чем от Земли до Солнца.

«3I/ATLAS не представляет угрозы для нашей планеты», — подчеркнула она, прокомментировав волну слухов вокруг странного межзвёздного гостя.

Ранее Life.ru писал, что китайский зонд «Тяньвэнь-1» впервые заснял межзвёздный объект 3I/ATLAS из космоса. Аппарат оказался всего в 30 миллионах километров от цели и собрал серию кадров, из которых специалисты составили короткую анимацию. Для Китая это стало первым опытом наблюдения межзвёздного тела с борта автоматической станции.