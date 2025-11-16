В Гарварде предположили, что межзвёздная комета может быть кораблём пришельцев

Астрономы зафиксировали странные направленные лучи, исходящие от межзвёздного объекта 3I/ATLAS. Как сообщил профессор Гарвардского университета Ави Леб, природа этих лучей пока остаётся необъяснимой с точки зрения обычных астрономических процессов.

Леб отметил, что наблюдаемая направленность лучей противоставляет стандартным моделям поведения комет, где газовые выбросы обычно рассеиваются из-за вращения объекта. По мнению исследователя, более вероятное объяснение заключается в том, что лучи создаются «двигателями, сохраняющими глобальную ориентацию для целей навигации». Это может косвенно указывать на искусственное происхождение объекта. Учёный подчеркнул, что это уже 12-я аномалия, зафиксированная у данной кометы.