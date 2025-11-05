На Солнце произошла мощная солнечная вспышка класса X1.8

На Солнце вечером была зарегистрирована мощная вспышка высшего класса активности X1.8. Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии, явление началось в 20:15 по московскому времени.

Согласно классификации, солнечные вспышки разделяются на пять категорий по мощности рентгеновского излучения. Класс X представляет собой наиболее интенсивные явления, способные сопровождаться выбросами плазмы. При достижении Земли такие облака могут вызывать геомагнитные возмущения.

Нынешнее событие стало первым всплеском подобной интенсивности почти за пять месяцев — предыдущая сравнимая по мощности вспышка уровня X1.9 наблюдалась 19 июня 2025 года.

Источником вспышки стала активная область 4274, которая ранее, находясь на обратной стороне светила, уже демонстрировала повышенную активность. Продолжительность вспышки составила 36 минут с пиком в 20:34. Согласно предварительным данным, выброс плазмы произошёл под углом около 55 градусов к направлению на Землю, что исключает прямое воздействие на нашу планету.

Учёные отмечают, что текущая активность свидетельствует о накоплении энергии для крупных солнечных событий. Вероятность новых мощных вспышек в ближайшие дни сохраняется, поскольку активные области постепенно смещаются в сторону Земли из-за вращения Солнца.

Ранее американские астрономы зафиксировали рекордную космическую вспышку, вызванную сверхмассивной чёрной дырой, которая превосходит по яркости десять триллионов солнц. Вспышка была обнаружена учёными Паломарской обсерватории в Калифорнии ещё в 2018 году и достигла пиковой яркости спустя три месяца после первого обнаружения. По мнению исследователей, столь мощный выброс энергии произошёл вследствие разрушения крупной звезды, которая приблизилась к чёрной дыре на критическое расстояние.