Астрономы зафиксировали ярчайшую в истории вспышку чёрной дыры

Американские астрономы зафиксировали рекордную космическую вспышку, вызванную сверхмассивной чёрной дырой, которая превосходит по яркости десять триллионов солнц. Об этом сообщает Associated Press. со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy.

Как отмечается в материале, вспышка была обнаружена учёными Паломарской обсерватории в Калифорнии ещё в 2018 году и достигла пиковой яркости спустя три месяца после первого обнаружения. По мнению исследователей, столь мощный выброс энергии произошёл вследствие разрушения крупной звезды, которая приблизилась к чёрной дыре на критическое расстояние.

«Скорее всего, это случилось потому, что большая звезда подошла к чёрной дыре слишком близко, и её разнесло на части», — поясняется в публикации.

Особую научную ценность открытию придаёт тот факт, что чёрная дыра находится на рекордном расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли, что делает эту вспышку самой далёкой из когда-либо наблюдавшихся. Изучение подобных явлений позволяет астрономам лучше понимать природу звёзд, находящихся вблизи сверхмассивных чёрных дыр, заключили в издании.

