Учёные сфотографировали «танец» двух огромных чёрных дыр

Учёные из Университета Турку в Финляндии впервые получили детальное изображение двух чёрных дыр, вращающихся в тесной орбитальной связке. Международная исследовательская группа сосредоточила внимание на квазаре OJ 287 — уникальном космическом объекте, которое доступно даже для наблюдений астрономов-любителей.

Две чёрные дыры вращаются вокруг друг друга. Фото © University of Turku

«Это наблюдение подтвердило существование пар чёрных дыр. Ранее астрономам удавалось получать изображения только отдельных чёрных дыр», — указали в университете.

Долгие годы учёные только предполагали существование подобных парных систем чёрных дыр, однако технологические ограничения не позволяли визуализировать этот феномен. Современные телескопы наконец предоставили возможность не только подтвердить теоретические модели, но и получить прямое визуальное доказательство.

