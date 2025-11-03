Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 11:40

Зарегистрированы две солнечные вспышки класса М

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали на Солнце 3 ноября две яркие вспышки в рентгеновском диапазоне. Согласно официальным сообщениям, первая вспышка достигла уровня интенсивности M5.0 и произошла в точке N22E84. Продолжительность события составила ровно один час. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Следующая солнечная активность была отмечена чуть ранее — в 12:25 по московскому времени. Вторая вспышка получила индекс M1.6 и происходила вблизи точки N26E82. Она длилась немногим дольше первой — около 61 минуты.

Затишье закончилось: На Солнце вновь зафиксировали сильные вспышки после долгого перерыва
Затишье закончилось: На Солнце вновь зафиксировали сильные вспышки после долгого перерыва

Ранее Life.ru писал, что сегодня, 3 ноября, ожидается дальнейший рост солнечной активности, что может вызвать небольшие геомагнитные возмущения на Земле. В течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность была умеренно повышенной.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости науки
  • Вселенная
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar