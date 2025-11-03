Зарегистрированы две солнечные вспышки класса М

Специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали на Солнце 3 ноября две яркие вспышки в рентгеновском диапазоне. Согласно официальным сообщениям, первая вспышка достигла уровня интенсивности M5.0 и произошла в точке N22E84. Продолжительность события составила ровно один час. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Следующая солнечная активность была отмечена чуть ранее — в 12:25 по московскому времени. Вторая вспышка получила индекс M1.6 и происходила вблизи точки N26E82. Она длилась немногим дольше первой — около 61 минуты.

Ранее Life.ru писал, что сегодня, 3 ноября, ожидается дальнейший рост солнечной активности, что может вызвать небольшие геомагнитные возмущения на Земле. В течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность была умеренно повышенной.