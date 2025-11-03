Россия и США
3 ноября, 08:34

На Солнце продолжает расти вспышечная активность, возможны магнитные возмущения

Солнечная активность продолжит расти, на Земле возможны геомагнитные возмущения. Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Сегодня, 3 ноября, ожидается дальнейший рост солнечной активности, что может вызвать небольшие геомагнитные возмущения на Земле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Геомагнитная обстановка — возможны эпизодические геомагнитные возмущения. Вспышечная активность — ожидается дальнейший рост вспышечной активности»,говорится в сообщении.

В течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность была умеренно повышенной.

В понедельник эксперты прогнозируют её дальнейший рост, что может вызвать кратковременные геомагнитные возмущения на планете.

Ранее сообщалось, что после двух недель спокойствия Солнце вернулось к активной фазе, зафиксировав вспышку класса M1.0. Ночное явление стало первым сигналом приближающегося всплеска солнечной активности. Вспышка средней интенсивности началась около четырёх утра и длилась чуть более десяти минут. Учёные отмечают, что хотя это выброс энергии пока не влияет на процессы на Земле, он свидетельствует о начале нового цикла повышенной активности светила.

