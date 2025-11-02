Затишье закончилось: На Солнце вновь зафиксировали сильные вспышки после долгого перерыва

Спустя две недели спокойствия Солнце вернулось к активной фазе, продемонстрировав новую вспышку класса M1.0. Информация поступила от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, которая отметила, что ночное явление стало первым сигналом приближающегося всплеска активности светила.

Вспышка средней интенсивности началась около четырёх утра и длилась чуть больше десяти минут. Хотя этот выброс энергии пока не оказывает влияние на земные процессы, учёные убеждены, что он знаменует начало очередного цикла повышенной активности Солнца.

Также обнаружено образование двух крупных активных областей вблизи края солнечного диска, каждая из которых способна породить целую череду сильных вспышек. Пик подобной активности астрономы ожидают с третьего по девятое ноября текущего года.

Эксперты напоминают, что высокая солнечная активность грозит возникновением магнитных бурь, негативно влияющих на работу спутников, телекоммуникационных систем и даже электросети. Тем не менее, жителей северных широт ждёт приятный бонус — вероятность увидеть яркие проявления полярных сияний значительно возрастает.

Ранее Life.ru сообщал, что впервые с начала года было зафиксировано нулевое значение индекса вспышечной активности. В течение 48 часов на обращенной к Земле стороне Солнца не произошло ни одной вспышки. На этом фоне сохраняется спектр прогнозов, включая сценарий возможного возврата к уровням пиков прошлогодней активности.