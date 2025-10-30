Индекс вспышечной активности Солнца впервые за 2025 год упал до нуля

Впервые с начала года зафиксировано нулевое значение индекса вспышечной активности, поскольку в течение 48 часов на обращенной к Земле стороне Солнца не произошло ни одной вспышки. События на обратной стороне не учитываются, поскольку их нельзя достоверно измерить. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

С начала года Солнце демонстрирует разнонаправленную динамику: недели мощных вспышек внезапно сменяются затишьями. Глобальные индексы солнечного цикла также колеблются, не позволяя уверенно определить текущий тренд. На этом фоне сохраняется спектр прогнозов, включая сценарий возможного возврата к уровням пиков прошлогодней активности.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили, что солнечная активность усилится в ближайшем времени. Это, безусловно, может повлиять на геомагнитную обстановку, поэтому метеочувствительным время приготовиться.