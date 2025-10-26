Солнце готовит Земле неприятные «сюрпризы»
ИКИ РАН: Солнечная активность начнёт расти через пару дней
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН прогнозируют повышение солнечной активности в ближайшие дни. Специалисты отмечают, что в настоящий момент никаких значимых космических возмущений не наблюдается. Однако в ближайшие дни можно ожидать заметное оживление солнечной активности, что может повлиять на геомагнитную обстановку.
«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка спокойная. <...> Вспышечная активность — спокойная. <...> Через пару дней начнет отталкиваться от дна», — указали в телеграм-канале лаборатории.
Ранее специалисты РАН опубликовали уникальное видео — мощный ночной взрыв на обратной стороне Солнца. На кадрах видно, как на фоне звезды вспыхивает яркая вспышка — результат колоссального выброса плазмы. По данным лаборатории, перед этим произошли два меньших по мощности выброса в северном направлении, а затем — резкий всплеск активности.
