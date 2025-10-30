Новый сплав для «искусственного солнца» выдерживает 190 тонн на ноготь
Китайские учёные из Института металловедения Академии наук КНР разработали ультрачистый сплав Hastelloy C276, который станет ключевым материалом для сверхпроводящих магнитов национального термоядерного реактора — проекта «искусственное солнце».
Ранее подобные материалы Китай закупал за рубежом, однако теперь полностью перешёл на собственное производство. Новый сплав отличается рекордной чистотой — в нём минимальное содержание углерода, кислорода и серы, что делает его более прочным и надёжным, чем зарубежные аналоги.
Созданная металлическая лента длиной более 2 километров и толщиной всего 0,046 мм имеет зеркальную поверхность и исключительную прочность: охлаждённый образец размером с ноготь способен выдержать нагрузку до 190 тонн.
Именно на этом материале строится сверхпроводящая структура магнитов, удерживающих плазму температурой свыше 100 миллионов градусов. Разработка позволит повысить стабильность реактора и значительно ускорит реализацию проекта BEST — первого в мире токамака, способного вырабатывать энергию из управляемого термоядерного синтеза.
Термоядерный реактор BEST, строящийся в китайском Хэфэе, должен продемонстрировать возможность промышленного получения электроэнергии из синтеза водорода. Завершение строительства планируется к 2027 году.
Проект «искусственное солнце» считается одной из самых амбициозных научных программ Китая и символом перехода страны от роли технологического импортёра к статусу разработчика передовых технологий мирового уровня.
