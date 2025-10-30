Россия и США
30 октября, 15:30

Новый сплав для «искусственного солнца» выдерживает 190 тонн на ноготь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / joshimerbin

Китайские учёные из Института металловедения Академии наук КНР разработали ультрачистый сплав Hastelloy C276, который станет ключевым материалом для сверхпроводящих магнитов национального термоядерного реактора — проекта «искусственное солнце».

Ранее подобные материалы Китай закупал за рубежом, однако теперь полностью перешёл на собственное производство. Новый сплав отличается рекордной чистотой — в нём минимальное содержание углерода, кислорода и серы, что делает его более прочным и надёжным, чем зарубежные аналоги.

Созданная металлическая лента длиной более 2 километров и толщиной всего 0,046 мм имеет зеркальную поверхность и исключительную прочность: охлаждённый образец размером с ноготь способен выдержать нагрузку до 190 тонн.

Именно на этом материале строится сверхпроводящая структура магнитов, удерживающих плазму температурой свыше 100 миллионов градусов. Разработка позволит повысить стабильность реактора и значительно ускорит реализацию проекта BEST — первого в мире токамака, способного вырабатывать энергию из управляемого термоядерного синтеза.

Термоядерный реактор BEST, строящийся в китайском Хэфэе, должен продемонстрировать возможность промышленного получения электроэнергии из синтеза водорода. Завершение строительства планируется к 2027 году.

Проект «искусственное солнце» считается одной из самых амбициозных научных программ Китая и символом перехода страны от роли технологического импортёра к статусу разработчика передовых технологий мирового уровня.

