Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 05:49

На Солнце произошла вторая за последние сутки мощная вспышка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Вторую за последние сутки вспышку высшего балла Х зафиксировали на Солнце, сообщает клуб научных путешествий «Астроверты». Данная вспышка, которой присвоен класс X1.1, не представляет угрозы для Земли из-за своего расположения.

«Ещё одна вспышка мощностью Х1.2 произошла на самом краю солнечного диска», — говорится в сообщении.

Максимум события пришёлся на 01:01 по московскому времени в ночь на 5 ноября. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердила эту информацию своим графиком, но не уточнила местонахождение вспышки. Кроме того, утром в среду наблюдались ещё три обычные вспышки класса С.

Затишье закончилось: На Солнце вновь зафиксировали сильные вспышки после долгого перерыва
Затишье закончилось: На Солнце вновь зафиксировали сильные вспышки после долгого перерыва

Напомним, что ранее вечером на Солнце уже была зарегистрирована мощная вспышка высшего класса X1.8, начавшаяся в 20:15 мск. Это событие стало первым всплеском такой интенсивности почти за пять месяцев. Предыдущая сопоставимая по мощности вспышка (X1.9) наблюдалась 19 июня 2025 года.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Новости науки
  • Вселенная
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar