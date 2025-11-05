На Солнце произошла вторая за последние сутки мощная вспышка

Вторую за последние сутки вспышку высшего балла Х зафиксировали на Солнце, сообщает клуб научных путешествий «Астроверты». Данная вспышка, которой присвоен класс X1.1, не представляет угрозы для Земли из-за своего расположения.

«Ещё одна вспышка мощностью Х1.2 произошла на самом краю солнечного диска», — говорится в сообщении.

Максимум события пришёлся на 01:01 по московскому времени в ночь на 5 ноября. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердила эту информацию своим графиком, но не уточнила местонахождение вспышки. Кроме того, утром в среду наблюдались ещё три обычные вспышки класса С.

Напомним, что ранее вечером на Солнце уже была зарегистрирована мощная вспышка высшего класса X1.8, начавшаяся в 20:15 мск. Это событие стало первым всплеском такой интенсивности почти за пять месяцев. Предыдущая сопоставимая по мощности вспышка (X1.9) наблюдалась 19 июня 2025 года.