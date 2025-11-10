Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 23:10

Учёные зафиксировали на видео уничтожение гигантского протуберанца на Солнце

Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зарегистрировали редкое астрономическое явление — интенсивная солнечная вспышка полностью уничтожила гигантский протуберанец протяжённостью примерно 300 тысяч километров. Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой научного учреждения.

Учёные зафиксировали на видео уничтожение гигантского протуберанца на Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На кадрах можно наблюдать, как магнитные структуры, выброшенные из области вспышки, полностью поглощают солнечное образование, после чего, интенсивно вращаясь, возвращаются в поверхность светила. Исследователям удалось зафиксировать всю последовательность этого динамического процесса.

Ученые получили первый сигнал с «инопланетного корабля» 3I/ATLAS
Ученые получили первый сигнал с «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Ранее в воскресенье учёные ИКИ РАН сообщили о мощной солнечной вспышке, направленной прямо в сторону Земли. Это событие может оказать влияние на геомагнитную обстановку на нашей планете в ближайшие дни. Кроме того, согласно прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в сторону Земли направляются два плазменных образования солнечного происхождения. Согласно расчётам учёных, эти выбросы достигнут нашей планеты на следующей неделе и вызовут умеренные магнитные бури.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar