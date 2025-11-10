Учёные зафиксировали на видео уничтожение гигантского протуберанца на Солнце
Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зарегистрировали редкое астрономическое явление — интенсивная солнечная вспышка полностью уничтожила гигантский протуберанец протяжённостью примерно 300 тысяч километров. Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой научного учреждения.
Учёные зафиксировали на видео уничтожение гигантского протуберанца на Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
На кадрах можно наблюдать, как магнитные структуры, выброшенные из области вспышки, полностью поглощают солнечное образование, после чего, интенсивно вращаясь, возвращаются в поверхность светила. Исследователям удалось зафиксировать всю последовательность этого динамического процесса.
Ранее в воскресенье учёные ИКИ РАН сообщили о мощной солнечной вспышке, направленной прямо в сторону Земли. Это событие может оказать влияние на геомагнитную обстановку на нашей планете в ближайшие дни. Кроме того, согласно прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в сторону Земли направляются два плазменных образования солнечного происхождения. Согласно расчётам учёных, эти выбросы достигнут нашей планеты на следующей неделе и вызовут умеренные магнитные бури.
