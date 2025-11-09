Ученые получили первый сигнал с «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Радиотелескоп MeerKAT, расположенный в Южной Африке, зафиксировал первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, направляющегося к Земле. Об этом сообщает портал The Astronomer’s Telegram.

В сообщении говорится, что поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц. По данным учёных, предыдущие попытки зарегистрировать сигнал в тех же линиях поглощения, предпринятые 28 сентября текущего года, оказались неудачными.

Учёный из Гарвардского Университета Ави Леб сообщил, что 16 марта следующего года, во время пролёта 3I/ATLAS мимо Юпитера, аппарат «Юнона» предпримет попытку зафиксировать радиосигнал на низких частотах.

Известно, что космический объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. Позже было установлено, что это комета, прибывшая из другой звёздной системы. Диаметр комы (облако газа и пыли вокруг ядра) объекта составляет около 24 километров. Компьютерное моделирование показало, что возраст кометы превышает семь с половиной миллиардов лет, что делает её более чем на три миллиарда лет старше Солнца. Вероятно, это старейшая из когда-либо наблюдавшихся комет. В сентябре Ави Леб заявлял об «аномальной эволюции» объекта 3I/ATLAS, выразившейся в изменении цвета по мере его приближения к Солнечной системе.

Ранее китайский зонд «Тяньвэнь-1» с помощью камеры высокого разрешения осуществил наблюдение за межзвёздным объектом 3I/ATLAS на расстоянии около 30 миллионов километров. Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало анимацию, созданную на основе серии снимков, сделанных в течение 30 секунд. Данное наблюдение стало первым опытом КНР в изучении межзвёздного объекта с использованием автоматической межпланетной станции. Миссия «Тяньвэнь-1», включающая орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход, была запущена в июле 2020 года.